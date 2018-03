Vier bewoners geëvacueerd na CO-alarm GAS IN INKOMHAL FLATGEBOUW DOOR WERKEN IN BLOKKER JURGEN EECKHOUT

08 maart 2018

02u50 0 Deinze De brandweer heeft gisterenmiddag vier appartementen boven de oude Blokker op de Markt van Deinze moeten ontruimen na een CO-alarm. De vier bewoners en twee bezoekers konden terecht in restaurant Hedera. "Ben er toch niet goed van. Voor hetzelfde geld raakten we vergiftigd zonder dat we het wisten", vertelt bewoonster Marie-Anne.

Rond 12.15 uur sloeg een bezoeker van Lucie Vandemoortele alarm. "Omdat ik niet zo goed te been ben, doet ze voor mij de boodschappen. In de gang rook ze een aparte geur", vertelt Lucie. Niet veel later stond de brandweer in grote getale op de Markt. Lucies buur, Marie-Anne, hoorde de sirenes al van ver aankomen en keek meteen naar buiten van op haar terras. "Er stonden zeker drie brandweerwagens voor onze deur. Ik dacht eerst dat er iets gebeurd was op de Markt. Maar een brandweerman riep ons toe dat we onmiddellijk naar buiten moesten. Ik wist totaal niet wat er aan de hand was."





De kranige vrouwen werden uit hun appartementen gehaald en ondergebracht in restaurant Herena, een beetje verder op de Markt. Daar kregen ze al snel het bezoek van burgemeester Jan Vermeulen.





Wijntje op kosten stad

"Ik zie hem liever op een ander moment", lacht Marie-Anne. "We mochten op kosten van de stad iets drinken. Ik had toch wel nood aan een wijntje, want ik was onder de indruk. Je staat dan in je keuken te koken en plots moet je alles laten staan. Met CO moet je toch opletten. Het is niet voor niets een stille doder. Voor hetzelfde geld wordt er pas later alarm geslagen en was het te laat. We zijn hier goed opgevangen en de brandweer heeft ons goed geholpen. Met enkele dames die minder mobiel zijn is dat allemaal niet zo evident."





De oorzaak voor de CO lag bij de werkzaamheden die in de oude Blokker op de gelijkvloerse verdieping worden uitgevoerd. Daar waren werkmannen bezig met de binnenkant te strippen. "De elektromotor stootte CO uit. Dat stapelde zich op in de inkomhal", duidt brandweerluitenant Marc Naessens. "We hebben meteen beslist om de flats te ontruimen en de gasaansluiting dicht te draaien. Na een uur hebben we het gebouw vrijgegeven en mocht iedereen terugkeren. De werkmannen hebben we het advies gegeven om de elektromotor verder van ramen en deuren te plaatsen, zodat de CO niet meer kan binnenwaaien." Installateur Corgas uit Deinze kwam nadien het gebouw weer van gas voorzien.