Vier bestuurders met glaasje teveel op betrapt Jeffrey Dujardin

28 januari 2019

20u07 0 Deinze De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem organiseerde zaterdag een alcoholcontrole in het kader van de nationale BOB-campagne. Bij de actie werden 117 bestuurders gecontroleerd. Vier bestuurders waren onder invloed.

Er bliezen drie bestuurders positief. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden, wat neerkomt op 0.8 promille. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Bij één bestuurder werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor vijftien dagen omdat hij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL of 1,49 promille had. Er blies één bestuurder alarm, dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL (0,5 promille) en minder dan 0,35 mg/l UAL (0,8 promille). Daarnaast werden er nog 7 proces-verbalen opgemaakt voor niet in orde zijn met onder ander rijbewijs en verzekering.