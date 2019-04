VIDEO. Zware brand bij producent van houtpellets in Deinze Wouter Spillebeen

21u37 13 Deinze Bij houtpelletbedrijf Wonterspan in Wontergem (Deinze) woedt momenteel een zware industriebrand. De brandweer heeft de Dosweg afgesloten en vraagt aan buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer kreeg iets na 20 uur melding van de zware brand in de Dosweg in Wontergem en kwam meteen ter plaatse met verschillende ploegen uit onder meer Deinze, Gavere, Nevele en Gent. De brandweerlui gaan het vuur momenteel te lijf, maar het lijkt erop dat de brand nog steeds bijzonder hevig woedt. De pikzwarte rookpluim is ernorm.

De politie heeft intussen de Dosweg afgesloten voor alle verkeer en vraagt aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Ook wagens die in de buurt rijden schakelen best het ventilatiesysteem uit.

De brand woedde in een opslagruimte van houtpelletproducent Wonterspan, waar door de aard van het bedrijf grote hoeveelheden brandbaar materiaal ligt opgeslagen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan en hoe groot de schade zal zijn.

Rond 22 uur kwam dan toch de melding dat de brand bijna onder controle was. “De voorkant van de opslagplaats van het bedrijf is waarschijnlijk volledig vernield”, schat brandweercommandant Serge Van Der Ougstraeten. “De achterkant en drie andere gebouwen zijn gevrijwaard.”

De familie die het bedrijf runt, ontdekte de brand zelf. Er vielen geen slachtoffers.