VIDEO: Muziekcafé Elpee voor derde keer in twee maand slachtoffer van vandalisme: dader op heterdaad betrapt



Jeroen Desmecht Jeffrey Dujardin

28 november 2018

13u55 7 Deinze Muziekcafé Elpee in de Stationstraat in Deinze is deze ochtend voor de derde keer in nog geen 2 maand tijd slachtoffer geworden van vandalisme. Zowel de twee ruiten aan de voorkant van het pand als de voordeur zijn zwaar beschadigd. De dader ging waarschijnlijk met een koevoet te werk. Dankzij een alerte getuige kon de dader deze keer opgepakt worden. De man zou ook verantwoordelijk zijn voor de vorige incidenten.

Het incident vond woensdagochtend plaats rond 09.45 uur. Op het moment van de feiten was het terras voor het café afgesloten, omdat er gewerkt wordt aan het aanpalende pand. “De arbeiders waren juist een boterham gaan eten, waardoor de werf onbewaakt achterbleef. Waarschijnlijk heeft de dader met een koevoet de afsluiting geforceerd om daarna mijn ruiten en voordeur in te slaan”, weet cafébazin Katelijne Coddens. “Ik hoorde kabaal, maar dacht in eerste in instantie dat het geluid door de werken kwam. Toen ik ging kijken, zag ik de dader op zijn duizendste gemak weg stappen. Hij heeft zelfs nog even naar mij gezwaaid. Hij was mij gewoon aan het uitlachen.”

Het parket is ondertussen een onderzoek gestart. “Een bejaarde passant zag alles gebeuren en is de man gevolgd. Niet veel later is hij aangehouden. Ik hoop echt dat het nu stopt.”, zegt de cafébazin. “De oproepen op Facebook hebben veel geholpen. Mensen zijn een oogje in het zeil beginnen houden. Er waren meer getuigen dan bij de vorige incidenten. Eén van hen heeft deze keer een verklaring kunnen afleggen op politiebureau.”

De politie bevestigt dat er een man is aangehouden, maar geeft voorlopig geen verdere commentaar. De dader is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de vorige incidenten. Zo zou de persoonsbeschrijving matchen met vorige getuigenissen. “Ik heb hem heel duidelijk gezien. Het is zeker niemand die ik ken. Waarom hij dit doet, is voor mij ook een raadsel”, zegt Katelijne Coddens.

Duizenden euro’s kosten

Het is ondertussen al de derde keer in nog geen twee maand tijd dat het rock- en metalcafé gevandaliseerd wordt. Begin oktober vernielde een zware terrastegel op klaarlichte dag één van de ruiten. Ook toen werd de dader gezien door getuigen. Nog geen twee weken later werd de voorgevel bespoten met witte verf. “We krijgen de verf er niet helemaal af en gaan onze gevel opnieuw moeten schilderen.” Ook aan het glas hangt een serieus prijskaartje: “We spendeerden duizenden euro’s aan geluidsisolatie, waaronder het akoestische glas in de deur en de ruiten”, zegt de eigenares. “De eerste twee incidenten hebben ons al een goede 5000 gekost, en nu komt dit er ook nog bij.”