VID-dansers delen cadeautjes uit in kinderziekenhuis Anthony Statius

31 december 2018

09u35 0 Deinze De leerlingen van de VID-dansschool in Deinze hebben enkele patiëntjes van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth in UZ Gent overladen met cadeautjes. Samen met dansleerkracht Elke Blancke en professor nefrologie Sunny Eloot trok een vijftiental in kerstsfeer geklede dansers met dozen vol speelgoed naar de afdeling specialistische geneeskunde.

De VID-dansschool van Elke Blancke werkt aan een film Dance it Forward die op 17 en 19 mei 2019 zal te zien zijn op het grote doek in Cinéstar Waregem. Het idee is gebaseerd op de film Pay it Forward, waarbij hoofdpersonage Trevor een plan bedenkt waarbij ieder persoon een goede daad moet verrichten voor drie mensen, die op hun beurt drie mensen moeten helpen.

“Met elk van mijn negen dansgroepen zullen we actie ondernemen om mensen te helpen om daarna een choreografie te maken die gebaseerd is op die actie”, legt Elke uit. “Van die negen acties zal ik samen met een vriend een film maken en van iedere choreografie wordt ook een videoclip opgenomen. De leerlingen van de dansklas Modern Kids organiseerden in het najaar een inzameling van speelgoed en dit resulteerde in maar liefst 35 grote dozen vol gezelschapsspelletjes, speelgoed, puzzels en boeken. De dozen werden door de aanwezige patiëntjes van het kinderziekenhuis met grote verwondering uitgepakt. Het werd een namiddag vol blije gezichten”, besluit Elke.