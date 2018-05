ViaVélo brengt salades Foodbart tot bij je thuis 04 mei 2018

De fietskoerier ViaVélo komt nu ook salades leveren in Deinze. Eigenaar Dimitri Ornelis gaat hiervoor in zee met de nieuwe hamburger- en saladbar Foodbart. "Ook wie geen tijd heeft om 's middags te lunchen, willen we een gezonde maaltijd aanbieden", zegt zaakvoerder Bart Vandekerckhove.





Begin april opende Bart Vandekerckhove zijn zaak Foodbart aan kruispunt De Knok. Behalve hamburgers verkoopt de man ook salades en die wil hij nu tot bij de klanten thuis brengen. Hiervoor schakelt hij de hulp in van fietskoerier ViaVélo. "Zij zitten vlak om de hoek in de Gaversesteenweg en ze zijn de ideale partner om een ecologisch en duurzaam project mee uit te bouwen", zegt Bart.





Voor fietskoerier Dimitri Ornelis betekent deze samenwerking een serieuze aanpassing en uitbreiding. "Toen ik mijn koerierdienst drie jaar geleden opstartte, had ik nooit verwacht dat ik lunch zou rondbrengen. Ik geloof sterk in dit concept en ik heb dan ook niet getwijfeld. Met ons uitgebreid fietspark en gemotiveerde medewerkers brengen wij de salades met veel zorg tot bij de klanten. Wie voor 9.30 uur telefonisch bestelt, krijgt om 12 uur zijn lunch geleverd."





Gratis levering vanaf vier salades, anders betaal je 6 euro leveringskosten. Info: 09/373.57.52 of via bart@vdkplus.be. (ASD)