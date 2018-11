Versele-Laga neemt Amerikaanse concurrent over Anthony Statius

14 november 2018

16u18 0 Deinze Versele-Laga, de bekende diervoeder- en verzorgingsproducent uit Deinze, neemt The Higgins Premium Pet Foods uit Florida over. “De Verenigde Staten is de grootste huisdierenmarkt ter wereld én een poort naar Caraïbisch en Zuid-Amerikaans territorium”, zegt financieel directeur Gwijde Versele.

Versele-Laga breidt haar marktaandeel in de wereld van huisdierenvoeding- en verzorgingsproducten verder uit. Op woensdag 14 november maakte men de overname bekend van het Amerikaanse Higgins, een toonaangevende producent van vogel- en knaagdierenvoer. Higgins Premium Pet Foods is net zoals Versele-Laga een familiebedrijf.

“Higgins is een belangrijke pijler voor Versele-Laga in de Verenigde Staten”, zegt aldus Versele. “De VS zijn niet alleen de grootste huisdierenmarkt ter wereld is, het is bovendien de poort naar het Caraïbische gebied en de Zuid-Amerikaanse markten. Versele-Laga streeft ernaar het voorkeursmerk in huisdiervoeding te zijn. We verwelkomen graag het Higginsmanagement en al hun medewerkers. Zij worden deel van ons familiebedrijf en samen zullen we dan 132 jaar ervaring op het vlak van diervoeding hebben. We kijken ernaar uit om nieuwe, innovatieve producten te creëren en om de juiste ondersteunende hulpmiddelen en diensten aan te bieden. Higgins zal verder als onafhankelijke dochteronderneming van Versele-Laga functioneren.

In 2013 deed Versele-Laga zijn intrede op de Noord-Amerikaanse markt met Cavalor, paardenvoer dat geproduceerd wordt in zijn productiesite in Dalton, Georgia. Versele-Laga nam later Goldenfeast, een producent van vogelvoer in Phoenixville, Pennsylvania over. Daarop volgde de oprichting van een distributiecentrum in Montreal, Canada.