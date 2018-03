Verrassingsfeestje voor Moeke Jeanine 13 maart 2018

02u50 0

Onthaalmoeder Jeanine Baert, beter bekend als Moeke Jeanine, gaat na veertig jaar dienst niet zomaar met pensioen. Enkele ouders verrasten haar met een afscheidsfeestje en tientallen kinderen kwamen hun onthaalmama uitzwaaien. Samen met enkele andere mama's organiseerde Annelies Bijloos uit Petegem-aan-de-Leie op vrijdag 2 februari een verrassingsfeestje in Kids Adventure. Meer dan de helft van de 130 kinderen kwam opdagen. "Ik wist van niets, dit is een leuke verrassing", zegt Jeanine. "Ik ga mijn kindjes missen, maar nu heb ik meer tijd voor mijn hobby's. Zo werk ik bij de toneelgroep Dotas in Astene en ik doe ook aan fitness."





(ASD)