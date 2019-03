Vernieuwde Torfs-winkel opent de deuren Anthony Statius

03 maart 2019



De vernieuwde Torfs-schoenenwinkel langs de Dorpsstraat (N43) in Astene is klaar. Zondag konden de eerste klanten de belevingswinkel al eens komen verkennen. Een extra aanwinst is de sneakershop The Athletes Foot.

Op nog geen twee maanden tijd werd de Torfs-winkel in Astene volledig omgebouwd tot een moderne concept store. “Zo goed als alles is veranderd”, zegt shopverantwoordelijke Katrien Temmerman. “Enkel twee buitenmuren en het dak bleven behouden, de rest is allemaal nieuw. Het is hier meer dan een schoenenwinkel. Er is nu ook een lifestyle-afdeling, een koffiehoek en een kinderhoek met een grote speelboom met glijbaan, klimmuur, leestent en blokkenparadijs.”

Wie de nieuwe zaak binnenstapt, ziet rechts The Athletes Foot, een hippe winkel waar je een ruim aanbod aan sneakers en sportmode terugvindt. De openingsuren blijven ongewijzigd. Meer info via www.torfs.be.