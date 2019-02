Verkeersveilige dag in Deinze, Zulte en Lievegem: 746 snelheidsovertreders gevat Jeroen Desmecht

28 februari 2019

14u52 0 Deinze Bij de controleactie in het teken van de verkeersveilige dag zijn in Deinze, Zulte en Lievegem 5.614 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 746 van hen - ongeveer 14 procent - reden te snel.

In totaal waren er op het grondgebied van de drie gemeentes twaalf controleposten. 746 van de 5.614 gecontroleerde voertuigen reden te snel. De actie stond in het teken van de verkeersveilige dag en herdenkt de dramatische kettingbotsing die op 27 februari 1996 plaatsvond in Nazareth. Maar liefst 200 auto’s waren toen betrokken bij het ongeval. Tien mensen kwamen om het leven, meer dan tachtig raakten gewond. Alle politiezones in Oost-Vlaanderen, de federale wegpolitie, de spoorwegpolitie en de federale scheepvaartpolitie van Gent deden woensdag mee aan de actie. Interim-provinciegouverneur Didier Detollenaere kwam woensdag onder andere aan een controlepost op de Karel Picquélaan in Deinze een kijkje nemen.