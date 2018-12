Verkeerslichten Vosselarestraat missen effect niet Anthony Statius

27 december 2018

08u42 0

De verkeerslichten aan de gemeenteschool ‘t Wilgennest in de Vosselarestraat in Landegem missen hun effect niet. Dat blijkt uit metingen die de gemeente liet uitvoeren. Er werd een gemiddelde snelheid van 21,87 kilometer per uur vastgesteld.

De Dienst Mobiliteit voerde in de maand juni een verkeersanalyse uit in de Vosselarestraat in Landegem. De bedoeling was om het effect te meten van de verkeerslichten die daar begin dit jaar werden geplaatst. Uit een meting in mei bleek dat de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur niet goed werd nageleefd. Op basis van deze resultaten werd beslist om verkeerslichten van het type rode rem te plaatsen; dat zijn lichten die op rood springen zodra de aankomende voertuigen de snelheidslimiet overschrijden. Deze maatregel heeft zijn effect niet gemist. Terwijl de gemiddelde snelheid in mei nog op 30,04 kilometer per uur lag, werd in juni een gemiddelde snelheid van 21,87 kilometer per uur vastgesteld.

Het rode verkeerslicht negeren is een zware verkeersovertreding en kan een even zware boete opleveren.