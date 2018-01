Verjaardagsfeest brengt 1.000 euro op voor Ter Kouter 02u46 0 Anthony Statius Thierry Vandecasteele (rechts) schenkt de winst van zijn verjaardagsfeest aan Jan Baert van revalidatiecentrum Ter Kouter. Deinze Het verjaardagsfeest van Thierry 'Duchke' Vandecasteele heeft 1.000 euro opgebracht voor het goede doel.

Op zaterdag 25 november vierde Thierry zijn 58ste verjaardag in de Martinuszaal in Petegem. Voor de vijfde keer op een rij ging de winst integraal naar het Revalidatiecentrum Ter Kouter Deinze. Deze keer brachten de drankjes en de optredens 1.000 euro in het laatje.





Moestuin

"Ik koos Ter Kouter als goede doel omdat mijn vrouw daar jaren heeft gerevalideerd na haar hersentumors en tromboses", zegt Thierry.





"Het geld zal worden gebruikt voor het aanleggen van een verhoogde moestuin voor mensen met een beperking en in een rolstoel. Ook gaan ze een terrein aanleggen met verschillende ondergronden waar mensen die slecht te been zijn of die jammer genoeg in een rolstoel zitten, daar kunnen de mensen dan op oefenen." (ASD)