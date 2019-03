Vergunningsaanvragen gemakkelijker op te zoeken Anthony Statius

08 maart 2019

09u49 0 Deinze Het opzoeken van vergunningsaanvragen is een pak gemakkelijker geworden. Op vraag van N-VA-gemeenteraadslid Bart Vermaercke wordt het dossiernummer nu telkens vermeld zodat je vlotter alle info kan opzoeken via het omgevingsloket.

Op de laatste gemeenteraad kaartte raadslid Bart Vermaercke de moeilijke zoektocht aan om door de wirwar aan websites de gewenste informatie in verband met omgevingsvergunningen te bekomen. “Bij opzoekingen is het dossiernummer cruciaal”, zegt Vermaercke. “Als je dat niet hebt, is het onmogelijk om als burger online op de website omgevingsloket de beschikbare informatie op te vragen. Zowel op de brieven en de bekende gele affiches ontbreekt dit nummer in de stad Deinze. De website voldoet ook niet aan heel wat punten voorgeschreven in het decreet Lokaal Bestuur wat zou kunnen leiden in het ongeldig verklaren van procedures in het openbaar onderzoek.”

De bevoegde schepen Bart Van Thuyne (CD&V) volgde Vermaercke in zijn opmerkingen sinds kort wordt de volledige affiche openbaar onderzoek integraal op de website van de stad Deinze gezet, inclusief het omgevingsloketnummer. “De zoektocht op het omgevingsloket wordt daarmee een stuk eenvoudiger en de dienstverlening naar de burgers beter”, besluit Vermaercke.