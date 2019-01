Verenigingen nog tot 31 december welkom in oude jongensschool Anthony Statius

23 januari 2019

12u55 0 Deinze De verenigingen van Hansbeke kunnen nog tot 31 december terecht in de gemeentezaal in de oude jongensschool. Er waren plannen om de school in mei te vervangen door een nieuwbouw, maar het stadsbestuur wil het dossier eerst nauwkeuriger onderzoeken. “De toekomstige gemeentezaal moet voldoen aan de noden van de verenigingen”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V).

Eindelijk wat meer duidelijkheid voor de verenigingen van Hansbeke. Zij kunnen nog tot het einde van het jaar gebruik maken van de gemeentezaal in de oude jongensschool in Hansbekedorp 35.

“Het schepencollege van Nevele had in de vorige legislatuur gepland om in mei 2019 te beginnen met de verbouwingswerken aan de school”, zegt Rutger De Reu, schepen bevoegd voor gemeenschapszalen in de fusiestad Deinze. “Het stadsbestuur heeft echter vastgesteld dat deze datum niet haalbaar is en daarom hebben we deze week duidelijk gecommuniceerd naar de verenigingen dat zij zeker nog tot eind december gebruik kunnen maken van de zaal. Zij moeten dus voorlopig niet op zoek naar alternatieve locaties.”

“Voor alle duidelijkheid: de plannen worden niet uitgesteld”, vervolgt De Reu. “Het stadsbestuur wil prioritair werk maken van een nieuwe gemeenschapszaal in Hansbeke. We willen een snelle, maar ook een goede realisatie. De verenigingen en gebruikers worden nog voor de zomervakantie op de hoogte gebracht van de concrete plannen.”