Verenigingen en goede doelen troef op kerstmarkt Anthony Statius

15 december 2018

17u31 0 Deinze De sfeer op de jaarlijkse kerstmarkt van Deinze was dit jaar misschien nog ietsje warmer dan ander. Niet enkel dankzij de jenevers en warme chocolademelk bij de vele lokale verenigingen, maar ook door de vele goede doelen die werden gesteund in het kader van de Warmste Week.

Zo waren er dit jaar ook enkele collega’s van de Colruyt van Deinze aanwezig. “Wij verkopen drankjes en croque monsieurs voor de Stichting ME TO YOU, dat onderzoek voert naar leukemie", zeggen Carlo Mestdagh en Bram Buyck. “Onze collega Simon vecht al een jaar tegen de ziekte en om hem een hart onder de riem te steken steunen we met heel wat collega’s dit doel.” Ook Greet Vastershaeghe, Doris Van Houtte en Bénédicte Gernaey, de drie mama’s die hun zoon verloren door zelfdoding, waren dit jaar aanwezig en zij verkochten honderden pannenkoeken ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Ook de sfeergroep 818 van SK Deinze tekende present en ook zij denken eraan om een deel van hun opbrengst te schenken aan een goed doel.

Naast de 48 kraampjes op de Markt konden de bezoekers ook terecht op de alternatieve kerstmarkt in De Volkskring en op de Fair Trade-kerstmarkt in het oude stadhuis.