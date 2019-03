VELT en Omer Wattez geven snoeiles in Martinuspark Anthony Statius

04 maart 2019

VELT-Leieland en Milieufront Omer Wattez organiseren op zondag 17 maart een snoeiles aan het KSA-lokaal aan het Antoon Van Paryspad. Iedereen is welkom vanaf 9.30 uur.

“Snoeien is geen eenvoudige klus maar is wel belangrijk om de fruitboom een mooie vorm te geven en om de productie van sterke, gezonde vruchten te bevorderen”, zegt Mieke Roelens van VELT. “Tijdens deze les door VELT-lesgever Wouter Demey krijg je de nodige praktische informatie zodat je zelf aan de slag kan om je eigen bomen te snoeien. Eerst is er een klein stukje informatie binnen en nadien trekken wij naar de hoogstamboomgaard in het Martinuspark. Achteraf is er een gratis drankje. Je mag gerust zelf snoeischaar meebrengen om te oefenen. Vooraf inschrijven is niet nodig.”

VELT-leden betalen 3 euro en niet-leden betalen 5 euro, inclusief een drankje.