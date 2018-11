Veldloop AC Deinze lokt jong en oud naar Brielmeersen Anthony Statius

18 november 2018

Atletiekclub AC Deinze mochten op zondag 18 november opnieuw honderden sportievelingen en supporters verwelkomen in De Brielmeersen. Voor de derde keer organiseerde de Atletiekclub van Deinze de Grote Prijs provincie Oost-Vlaanderen, Ereprijs stad Deinze.

“Dankzij een zeventigtal vrijwilligers van onze club kunnen wij ieder jaar zo’n 1.500 deelnemers ontvangen”, zegt voorzitter Rita Van Kerrebroeck. “Onze veldloop is hiermee een van de grootste van het land. Onze wedstrijd telt in totaal twintig officiële wedstrijden, verdeeld over 24 verschillende leeftijdscategorieën, van benjamin tot masters.”