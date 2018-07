Veld Las Vegas besproeid ondanks verbod 24 juli 2018

02u42 0 Deinze Hoewel grasvelden besproeien overdag verboden is, stond de watersproeier aan voetbalveld Las Vegas in Astene zondagochtend toch mooi rond te draaien. Oppositiepartij GroenRood wijst met de vinger naar de stadsdiensten.

Sinds 19 juli is het verboden om tussen 8 en 20 uur met welk type water dan ook je gras te besproeien. Toch stelde oppositiepartij GroenRood vast dat afgelopen zondag rond 10.30 uur de watersproeier aan voetbalveld Las Vegas in Astene actief was. "Nochtans moet het politiebesluit van de gouverneur door de steden en gemeenten gecommuniceerd worden en is het door de politie sanctioneerbaar", zegt voorzitter Peter Parmentier. "Op de website van de stad Deinze worden de maatregelen gecommuniceerd, maar in de praktijk past de stad de maatregelen zelf niet toe. Op sportvelden staat het besproeiingssysteem nog steeds te draaien bij volle zon. Als er niet ingegrepen wordt, dienen we klacht in bij de politie tegen de burgemeester en schepenen. Een lokaal bestuur moét het voorbeeld geven en niet zelf de wet overtreden."





Boete tot 1.600 euro

Schepen Bart van Thuyne valt uit de lucht. "Het voetbalveld Las Vegas wordt door de groendienst onderhouden, maar wij hebben niet de opdracht gegeven om op dat tijdstip te sproeien en al zeker niet op zondag", reageert schepen Bart Van Thuyne. "De machine werd in gang gestoken door een van de vrijwilligers, verbonden aan een van de voetbalclubs die het terrein gebruiken."





