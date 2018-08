Veilige oversteek aan Voetwegel ten vroegste in 2020 29 augustus 2018

Alex Deschans (Open Deinze) krijgt in zijn strijd voor een veilige oversteekplaats aan de Voetwegel in Zeveren steun uit onverwachte hoek. De partij GroenRood zette het signalisatiebord van Alex in haar verkiezingsfolder. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de vraag mee in de plannen voor de heraanleg van de Aaltersesteenweg (N409).





Al vier jaar staat langs de N409 tussen Deinze en Aalter in Zeveren een bord met daarop 'Wanneer hier veilige oversteek?'. Alex Deschans (Open Deinze) probeert hiermee - voorlopig tevergeefs - een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers te bekomen ter hoogte van de Voetwegel. "Het was even schrikken toen ik een foto van mijn bord zag verschijnen in de campagnefolder van GroenRood", zegt Alex. "Bij Open Deinze zijn we blij dat er nu extra steun komt."





"We zijn altijd voorstander geweest van een veilige oversteekplaats daar", zegt GroenRood-voorzitter Peter Parmentier. "Het bord van Alex heeft lang geleden al extra aandacht gekregen via onze kanalen."





"We hebben de vraag meegenomen bij de geplande heraanleg van de gewestweg", zegt Irene van der Craats van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Er moet rekening gehouden worden met een aantal aspecten: mogelijke locaties, zichtbaarheid en een veilige ontsluiting van en naar de oversteekplaats. De heraanleg is ten vroegste voor in 2020." (ASD)