Veilige doorsteek naar Nieuwgoedwijk 24 februari 2018

Fietsers en voetgangers kunnen nu via een nieuwe doorsteek op een veilige manier van de Nieuwgoedlaan naar de Berkenlaan. De stad legde er een verlicht fietspad aan op vraag van bewoner Marc De Schrijver, die het wijkcomité Nieuwgoed vertegenwoordigt.





In deelgemeente Petegem-aan-de-Leie bouwt de stad Deinze gestaag verder aan haar fietsnetwerk. Na enkele doorsteken aan de Centrumlaan werd er een fiets- en wandelpad aangelegd tussen de Nieuwgoedlaan en de Berkenlaan.





"De vraag kwam er van buurtbewoner en voorzitter van het wijkcomité Nieuwgoed Marc De Schrijver", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V). "Langs het pad staan verlichtingspalen met ledverlichting om de veiligheid te garanderen." "Voorheen lag er een pad in dolomiet met heel wat putten", zegt Marc. "In deze buurt zijn heel wat fietsers en wandelaars en ook de bewoners van Huize Kattebeek, het tehuis voor 35 mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking, hebben baat bij een vlotte verbinding door de wijk." (ASD)