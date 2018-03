Veilig op weg naar muziekacademie HERINRICHTING KALKHOFSTRAAT EN LEIEDAM BEGINT OP 9 APRIL ANTHONY STATIUS

22 maart 2018

02u34 0 Deinze De stad Deinze begint op maandag 9 april met de herinrichting van de Kalkhofstraat en de Leiedam. "Aan beide ingangen van muziekacademie KADE komt een pleintje met kiss-and-ride-zone zodat leerlingen en ouders een veilige toegang hebben tot de campus", zeg schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Met de herinrichting van de omgeving rond KADE begint het stadsbestuur op maandag 9 april met een van de laatste grote wegenwerken van deze legislatuur. Eerst komt de Kalkhofstraat aan de beurt en na het bouwverlof start men met de werken aan Leiedam. De bouw van de keermuur aan de oever van de Leie ter hoogte start al in april.





"De Kalkhofstraat wordt volledig vernieuwd met brede voetpaden langs beide kanten en een parkeerstrook langs de kant van de pare huisnummers", zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). "Voor de ingang van de academie komt een plein zonder niveauverschillen, maar gemaakt uit materialen verschillend van de weg, waardoor het meer opvalt voor automobilisten. Er komt ook een kiss-and-ride-plein, zodat leerlingen en hun ouders een veilige toegang tot de campus krijgen. Ter hoogte van de ingang van de academie komt een grote zitbank."





Fietslift

"Ook de Leiedam in de zone tussen de splitsing Leiedam-Kalkhofstraat en het jaagpad - Gebroeders Nachtergaelestraat wordt vernieuwd. Aan de zijde van de woningen komt er een nieuw voetpad en een parkeerstrook. Daarnaast creëren we een nieuw wandelpad en een groene Leieboord onder het talud. Voor de ingang van de academie wordt ook een plein met kiss-and-ride-zone aangelegd. Bij het plein wordt de oever van de Leie verticaal gemaakt om ruimte te winnen. Kinderen, ouders en buurtbewoners kunnen plaatsnemen op een lange bank met zicht op de kerk en de Leiebocht. Het plein voor residentie Leiedam wordt autovrij. Fietsers kunnen de publieke fietslift in residentie Leiedam gebruiken en de vernieuwde trap aan de Van Risseghembrug wordt minder steil."





Tijdens de werken in de Kalkhofstraat wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. In de Leiedam tussen Kalkhofstraat en Kaaistraat wordt er tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd. De rijrichting in de Kaaistraat wordt gewijzigd zodat het verkeer de Leiedam via de Kaaistraat kan verlaten. In de Ghesquièrestraat geldt ook tijdelijk tweerichtingsverkeer.





Info:09/381.95.00, omgeving@deinze.be en www.deinze.be/deinze2020.