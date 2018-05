Veilig fietsen van Machelen naar Deinze 29 mei 2018

02u56 0 Deinze Het langeafstandsfietspad tussen Waregem en Deinze komt opnieuw een stukje dichterbij. De provincieraad heeft immers het bestek goedgekeurd voor het deel tussen de Posthoornstraat/Kruishoutemstraat in Machelen en de Nachtegaalstraat in Deinze.

De provincieraad zette het licht op groen voor de aanleg van een fietsverbinding tussen Machelen en Deinze. Het stuk fietspad kadert in het lange afstandstraject F7 dat Deinze met Waregem moet verbinden.





"Dit fietspad zal aangelegd worden langs het spoor tussen de Posthoornstraat/Kruishoutemstraat en de grens met Deinze", zegt schepen Sophie Delaere. "Er zal ook een aansluiting gerealiseerd worden naar het Leliepark zodat de fietsers op een veilige manier richting Deinze kunnen rijden. Momenteel wordt het stuk tussen het station van Waregem en de Meylegemstraat in Olsene al veel gebruikt. Het tussenliggend deel tussen de Meylegemstraat en de Posthoornstraat/Kruishoutemstraat zal later aangelegd worden."





Verplaatsen waterloop

"Het fietspad wordt aangelegd in een asfaltverharding over een lengte van 1.442 meter en een breedte van 3 meter", zegt Henk Heyerick. "Dit ontwerp voorziet eveneens in het verplaatsen van een waterloop en het verstevigen van de oevers. De uitgave wordt geraamd op 732 769 euro en dit werd voorzien in het investeringsbudget van 2018 . Met de realisatie van dit nieuwe deel wordt het alvast mogelijk om vanaf de grens met Deinze op veilige wijze naar Machelen te fietsen." (ASD)