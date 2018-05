Vandalen werken to-dolijst op auto nauwgezet af 18 mei 2018

02u49 0 Deinze Vandalen viseren sinds begin deze week de Opel cabrio van Veronique de Sloover uit de Tolpoortstraat. Om niets te vergeten hebben ze een to-dolijst op de auto geschreven.

"Het begon allemaal vorige maandag toen ik ontdekte dat mijn spoiler losser zat", zegt de 23-jarige Veronique de Sloover uit de Tolpoortstraat. "Naast die spoiler zag ik een paar zwarte strepen. Ik stelde me er weinig vragen bij en kon ze er vlot afkrijgen met een speciaal product." De spoiler die ze recent gekocht had, maakte ze vast met bouten en lijm. Toen Veronique de dag nadien wou vertrekken naar haar werk, wachtte haar een onaangename verrassing. "Mijn band stond plat. Je zag duidelijk dat er met een mes in gestoken was." Nog wisten de vandalen van geen ophouden. "Gisteren waren met een scherp voorwerp krassen in mijn kofferbak gemaakt. Met een alcoholstift hebben ze scheldwoorden op mijn wagen geschreven." De tekst op de wagen is een persoonlijke aanval en een checklist van de gepleegde feiten: 'spoiler V, tire V and next the whole car..." Voor Veronique is het een raadsel wie dit gedaan heeft. "Een buurtbewoonster heeft een jongen en meisje aan mijn koffer gezien. Het doet pijn om na al het harde werk en geld dat in mijn wagen zit, hem zo toegetakeld te zien." Tips zijn welkom bij de politie Deinze-Zulte op 09/381.41.00 of via het e-loket. (ASD/DJG)