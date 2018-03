Vandaag eindelijk schaatspret op Kraenepoel? 01 maart 2018

02u50 0

Er is een kans dat er deze namiddag geschaatst zal kunnen worden op de Kraenepoel in Aalter. "Donderdagvoormiddag doen we een laatste meting, als het ijs dan voldoende dik is, dan stellen we het ijs open", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). Al blijft de schaatspret beperkt tot één dag, want de dooi is in aantocht.





"Half om half", zo schat burgemeester Patrick Hoste (CD&V) de kans in dat er vandaag geschaatst kan worden op de Kraenepoel. Na nog een nacht met temperaturen onder het nulpunt zou het ijs voldoende moeten aangegroeid zijn om schaatsers toe te laten. Al kan de ijsdikte net zo goed onvoldoende zijn. "Vandaag (woensdag, red.) meten we ijsdiktes van vier à vijf centimeter. Dat is onvoldoende om mensen op de Kraenepoel toe te laten, zeker omdat er nog grote delen zijn waar er zich geen ijs heeft gevormd", zegt Hoste na contact met de ijsmeester. "Donderdagvoormiddag volgt een nieuwe meting. Als het ijs dan voldoende dik is, dan kan het publiek morgennamiddag (vandaag, red.) schaatsen. En zelfs dan zullen we niet de hele plas openstellen."





In Machelenput in Zulte lijkt schaatsen er niet in te zitten, en ook op de Oude Leiearm in Deinze is het wellicht nog te gevaarlijk. (GRG/ASD)