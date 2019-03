Vanaf 26 maart inschrijven voor sportkampen Anthony Statius

25 maart 2019

15u20 0 Deinze De inschrijvingen voor de sportkampen tijdens de zomervakantie in Deinze beginnen op dinsdag 26 maart vanaf 19 uur. Inschrijven kan die dag via www.deinze.be/webshop of tussen 19 en 20 uur in sportcomplex Palaestra.

De gemakkelijkste manier om de kinderen in te schrijven voor de sportkampen tijdens de komende zomervakantie is online. Voor wie niet online kan inschrijven, is er ook een inschrijvingsavond op dinsdag 26 maart tussen 19 en 20 uur bij de dienst sport en recreatie in sportcomplex Palaestra. Daar kan je cash betalen of met Bancontact. Het kan ook in het gemeentehuis van Nevele, maar daar kan je alleen cash betalen.

Vanaf woensdag 27 maart om 9 uur kan je ook telefonisch inschrijven via 09/381.96.60 of via sport@deinze.be inschrijven. Het aanbod aan sportkampen vind je via www.deinze.be/sportkampen-nevele en www.deinze.be/sportkampen.