Van oude koeienstal naar knutselparadijs LIESELOT (30) VAN CREALIEF VERHUIST WORKSHOPRUIMTES EN STOFFENWINKEL ANTHONY STATIUS

17 juli 2018

02u46 0 Deinze Lieselot Denys (30) van CreaLief heeft een oude, verkrotte koeienstal in de Machelenbinnenweg in Petegem omgevormd tot een workshopruimte. Op de hooizolder verkoopt ze meer dan tweehonderd stoffen. "Bijna alle creakampen voor kinderen zitten bomvol, ik had nooit verwacht dat het zo'n succes zou zijn", zegt de jonge mama.

Amper twee jaar nadat Lieselot Denys CreaLief uitbreidde met een workshopruimte en een geschenkenwinkel, moet ze al uitwijken naar een grotere locatie. De nieuwe CreaLief-schuur bevindt zich aan Machelenbinnenweg 26 in deelgemeente Petegem.





"Het pand aan de Gaversesteenweg was veel te klein geworden en qua verkeersveiligheid was het er ook niet optimaal", vertelt Lieselot. "Na een tijdje zoeken heb ik dit domein per toeval gevonden na het bekijken van een luchtfoto. Een oude koeienstal die al drie jaar leegstond. Op het eerste zicht niet zo aantrekkelijk om er workshops te geven, maar ik vond het perfect", vertelt Lieselot.





120 kinderen

"Mijn man Daan en ik hebben het pand gekocht en volledig opgeknapt. De buitenmuren en de tussenwanden van de koeien staan er nog, maar voor de rest is bijna alles vernieuwd. In de grote ruimte geef ik mijn creakampen en mijn knutselkampen voor kinderen. Zo kunnen kindjes leren hoe ze juwelen of vilten kunstwerkjes moeten maken of ze kunnen een naaiworkshop volgen. Alle kampen zitten deze zomer al bomvol. Het is een groot succes, iets wat ik een paar jaar geleden nooit had verwacht. Eind augustus zullen er 120 kindjes op bezoek geweest zijn. Zij zullen allemaal een vogelkastje gemaakt hebben en deze gaan we hier allemaal ophangen. Heel wat vogels zullen komende winter dus beschutting kunnen zoeken in onze tuin.





Binnenkort lopen er ook enkele dieren rond in de tuin naast de schuur. Jonge bezoekers mogen er zorg dragen voor onze dwerghangbuikzwijntjes Pauline en Odette, George de Vlaamse reus en Jeanne de kip. Vooraan is er een gezellige picknickplaats."





Behalve kampen voor kinderen geeft Lieselot ook workshops voor volwassenen. "Ook mijn winkeltje met retrogeschenken verhuist mee en op de voormalige hooizolder heb ik een stoffenwinkeltje geïnstalleerd. Ik heb een assortiment van zo'n 200 stoffen, waaronder ook van cartoonist Eva Mouton. Op zaterdag 25 augustus geef ik nog een officiële opening en dan krijgt iedereen 15 procent korting op alle stoffen. Tot slot kunnen creatieve geesten er vanaf oktober een ruimte huren om er zelf eigen workshops in te geven."





Meer info via de Faceboogpagina CreaLief.