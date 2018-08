Van kunst tot zwijntje in maïsdoolhof RUSTIG EN BROEIERIG OPENINGSWEEKEND VOOR LABYRINTH ANTHONY STATIUS

06 augustus 2018

02u24 0 Deinze Honderden bezoekers kwamen dit weekend verdwalen in Labyrinth, het zelf aangelegde maïsdoolhof van Jesse Van Gompel, Arthur Verhegge en Peter De Graeve. Tussen de maïsstengels trof men er onder andere kunstenaars, springkastelen en een hangbuikzwijntje aan. "Door het hete weer was het dit weekend een kalme opkomst, maar we zijn hier nog twee weekends", zeggen de organisatoren.

Het was opnieuw heerlijk verdwalen in Labyrinth in de Overmeersstraat. Voor de tweede editie maakten Jesse Van Gompel, Peter De Graeve en Arthur Verhegge hun doolhof in de maïsvelden op de grens tussen Machelen en Grammene een pak groter en - op sommige plaatsen althans - hoger.





"Door de aanhoudende droogte is de maïs helemaal vooraan in het doolhof helaas niet tot haar volledige lengte gegroeid", zegt Arthur. "We hebben een andere soort geplant die tot 2,5 meter lang kan worden en dat is op de meeste plaatsen wel gelukt. Er zijn ook meer verrassingen en activiteiten te vinden, zoals een gigantisch springkasteel, leuke workshops en meer foodtrucks op het einde van het parcours. Door het warm weer hebben we het sluitingsuur verzet van 20 naar 22 uur."





Knordilon

"Wij vinden vooral het zwijntje Knordilon leuk", zeggen Pepijn (8), Margaux (10) en Rave (9). "We hebben ook ons haar laten versieren bij CreaLief. Het is hier nog leuker dan vorig jaar. Gelukkig staan er bordjes naar de plaats waar we een drankje of ijsje kunnen vinden, want het is hier warm in de maïs."





Doorheen het doolhof staan opnieuw heel wat werken van lokale kunstenaars en wie goed zoekt, vindt er sommigen aan het werk, zoals tekenaar Tom Heye. Organisator Jesse Van Gompel installeerde een volledige openlucht studio. "Ik slaap drie weken lang onder de blote hemel in het midden van het doolhof", zegt Jesse. "Zo kan ik een oogje in het zeil houden. 's Nachts is het hier heerlijk stil en om de muggen af te leiden, laat ik een lampje branden."





"Terwijl bezoekers vorig jaar een vrije bijdrage mochten geven, vragen we deze keer 2 euro per persoon, kinderen jonger dan zes jaar mogen gratis binnen", aldus Jesse. "Alle opbrengst gaat opnieuw naar het goede doel. Vorig jaar hebben we 5.200 euro verzameld voor jeugdprojecten van het Sociaal Huis van Zulte en deze keer hebben we gekozen voor het revalidatiecentrum Ter Kouter en de school Viblo Leieland in Deinze. Een derde deel van de opbrengst gaat naar Beyond The Moon, de organisatie die families met een ernstig ziek kind de gelegenheid biedt om te genieten van een vakantie."





Woensdag 8 augustus zijn de bar en doolhof open van 14 tot 22 uur en vanaf 14 uur is er een kaarting en teerlingnamiddag. Tijdens het tweede weekend zorgen Les amies de Charles, Helena de Graeve, Corre & The Bang, The Silent Disco en Gin & Ginger voor live muziek in het maïsveld.





Info en tickets te verkrijgen via www.labyrinthmachelen.wixsite.com/labyrinth.