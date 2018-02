Vaartbrug krijgt opknapbeurt van 2,5 miljoen euro 14 februari 2018

02u52 0 Deinze De Vaartbrug over het Schipdonkkanaal in Deinze ter hoogte van het politiecommissariaat krijgt een opknapbeurt ter waarde van meer dan 2,5 miljoen euro. "Er komt een nieuw wegdek en een afgescheiden fiets- en voetpad. De werken starten volgend jaar en zullen ongeveer een half jaar duren", zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Vlaams parlementslid uit Jos De Meyer (CD&V) uit Aalter polste bij Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts naar de plannen van het gewest met de brug over het afleidingskanaal op de N35 in Deinze, de zogenaamde Vaartbrug over het Schipdonkkanaal tussen De Rore en het politiecommissariaat, dus niet de Kromme Brug. In het ontwerp van het geïntegreerd investeringsprogramma 2018-2020 van de provincie Oost-Vlaanderen wordt er 2,5 miljoen en 100.000 euro voorzien.





"In 2017 werd er op de brug een uitgebreide proefcampagne uitgevoerd om de staat van de uitkragende liggers te bepalen", staat er in het antwoord van minister Weyts. "Uit dit onderzoek is gebleken dat de aantasting van de draagstructuur beperkt is, waardoor geen uitgebreide herstelling noodzakelijk is. De werken omvatten betonherstellingen van de bovenbouw en de renovatie van de oplegtoestellen, uitkragende liggers, waterdichting, brugranden en brugdekvoegen."





"Het wegdek wordt hersteld en er komt een nieuw fiets- en voetpad dat van de rijweg wordt afgescheiden door een stootband in beton", vult Sylvie Syryn van AWV aan. "Het is de bedoeling dat de werken starten in 2019 en er zal telkens zo'n drie maanden aan iedere brughelft worden gewerkt, dus een half jaar in totaal. Er blijft altijd verkeer mogelijk, maar wel op één rijvak", zegt Syryn. (ASD)