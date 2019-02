UPDATE: Standbeeld Reynaert de Vos verdwijnt donderdag uit straatbeeld Anthony Statius

20 februari 2019

10u03 0 Deinze Het standbeeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ wordt donderdag al verwijderd uit de Tolpoortstraat. Het bekende beeld van Chris Ferket werd afgelopen weekend weer beschadigd door vandalen. “Het beeld krijgt een tijdelijk onderkomen in de loods van de Technische Uitvoeringsdienst, tot er een nieuwe locatie gevonden is”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Gisteren kon u al lezen dat het standbeeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ aan de Tolpoortbrug in Deinze opnieuw werd beschadigd door vandalen. In september vorig jaar werd het beeld nog maar volledig hersteld, maar maandagochtend bleek dat een van de twee kippen opnieuw onthoofd werd. Cultuurschepen Rutger De Reu zei toen dat het standbeeld voorgoed verdwijnt uit de Tolpoortstraat en donderdag voegt men al de daad bij het woord. De Technische Uitvoeringsdienst zal het volledige monument, dat al jaren het straatbeeld in hartje Deinze kleurt, verwijderen. Er is nog geen nieuws over een nieuwe locatie.