UPDATE: Opnieuw rookhinder mogelijk door brand in houtpelletbedrijf Wouter Spillebeen

06 april 2019

13u17 0 Deinze De bluswerken bij pelletproducent Wonterspan in Wontergem zijn nog steeds bezig en daardoor is er opnieuw rookhinder en roetneerslag mogelijk. De brandweer vraagt opnieuw aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

De hevige brand ontstond vrijdagavond rond 20 uur, toen de uitbaters van het houtpelletbedrijf nog aanwezig waren. In een opslaghal aan de voorkant van het bedrijf was een stapel pellets om nog onbekende reden beginnen branden. Tot vijftien brandweerploegen uit de ruime omgeving kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar de opslagplaats viel niet meer te redden. Het dak stortte in en de schade is enorm. Andere gebouwen werden wel gevrijwaard.

Rond 22.30 uur kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar de bluswerken waren nog lang niet gedaan. De brandweerlui werkten de hele nacht lang om het vuur zo veel mogelijk te bedwingen. Tankwagens reden constant af en aan om nieuw water te halen. Intussen is bekend dat het vuur vermoedelijk ontstond door zelfontbranding.

Deze morgen werden arbeiders uit de omgeving aangesproken om met bulldozers de overblijvende houtpellets open te trekken op een veld zodat de brandweer de laatste resten smeulende pellets efficiënt kon blussen. Maar daar komen weer nieuwe problemen bij kijken.

“Door het nablussen en wegnemen van mogelijke broeihaarden is er opnieuw rookhinder in Wontergem”, laat Brandweerzone Centrum weten. “Sluit je ramen en deuren. Er is ook roetneerslag afkomstig van verbrand isolatiemateriaal. Voor loslopende dieren ruim je de grootste stukken best op.” De brandweerlui zullen waarschijnlijk nog enkele dagen ter plaatse moeten blijven om mogelijke opflakkeringen te kunnen bestrijden.