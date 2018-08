Unieke bevrijdingsstoet Eerste Wereldoorlog eindigt in Deinze 16 augustus 2018

02u35 0

De historische evocatiestoet De bevrijding 1918-2018 komt op zondag 19 augustus aan in Deinze. Iedereen kan de colonne van soldaten, paardenwagens en ander rollend materieel eerst bewonderen in Knesselare, Aalter, Zomergem en Nevele alvorens ze eindigt op de Deinse Markt.





Honderd jaar na het bevrijdingsoffensief van 1918, het enige offensief dat het Belgische leger ooit heeft uitgevoerd, trekken zo'n 150 soldaten in origineel uniform met artilleriestukken, veldkeukens, paardenwagens en ander rollend materieel in stoet langs de Vlaamse slagvelden. De vzw Platform voor Belgische Militaire Geschiedenis startte deze historische evocatie op maandag 13 augustus in Lo-Reninge en op zondag 19 augustus, na een tocht van zo'n 150 kilometer, eindigt de stoet in Deinze.





"Het wordt de moeite waard om te komen kijken", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Rond 15 uur komt de stoet vanuit Landegem via Bachte-Maria-Leerne naar de Ooidonkdreef, waarna hij passeert langs het kasteel richting het centrum van Deinze. Rond 17 uur wordt de stoet feestelijk onthaald op de Markt. Het parcours is te bekijken via http://debevrijding.be." Die dag presenteert Dunsa ook haar tentoonstelling 'Deinze in Wereldoorlog I. Miserie & Puin'. Een reeks uitvergrote foto's in het straatbeeld toont de situatie. De tentoonstelling is tot 11 november te zien in de bibliotheek. Info www.debevrijdingmeetjesland.be. (ASD)