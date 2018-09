Uitspraak shoppingcenter Driespoort valt pas over een maand Winkelcomplex dreigt afgebroken te worden Sam Ooghe

04 september 2018

15u24

Bron: Eigen info 0 Deinze Het vonnis in de zaak rond het shoppingcenter Driespoort in Deinze, dat normaal vandaag uitgesproken zou worden, is uitgesteld tot begin oktober. De rechter kan dan beslissen om het winkelcomplex te laten afbreken.

Patrick Piens, de oprichter en voormalige eigenaar van D-shopping op de Guido Gezellelaan, wil het nieuwe winkelcomplex absoluut weg. Samen met een buurvrouw, die aan de achterkant van haar woning een winkelcentrum zag opdoemen, trok hij naar de correctionele rechtbank in Gent.

De vergunning voor Driespoort werd drie keer goedgekeurd door de provincie, maar even veel keer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Eind 2017 kreeg het complex een definitieve goedkeuring, maar volgens de burgerlijke partijen is Driespoort toch onrechtmatig gebouwd. Volgens de verdediging is de procedureslag "jammer" en past het vooral in een concurrentiestrijd binnen Deinze.

Op 2 oktober klinkt het vonnis in Gent.