Uitbater Nikky’s is te snelle bromfietsers op fietspad beu Anthony Statius

20 november 2018

16u43 0 Deinze “Jongeren op bromfietsen terroriseren de straat.” Alain Vylders, zaakvoerder van café/tearoom Nikky’s in de Gentstraat in Deinze, stoort zich aan bromfietsers die aan te hoge snelheden over het fietspad scheuren. “Mijn terras grenst vlak aan het fietspad, ooit gaan hier accidenten van komen”, zegt Alain.

Na schooltijd passeren er regelmatig scholieren op bromfietsen door het centrum van Deinze. Dagelijks rijden er via de Gentstraat naar huis, maar zij houden zich niet altijd aan de verkeersregels. Café-uitbater Alain Vylders kaart het probleem aan bij de stad Deinze.

“Om de files in de Gentstraat te vermijden, rijden heel wat bromfietsers op het fietspad”, zegt Alain. “De meesten vliegen voorbij en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Mijn terras grenst vlak aan het fietspad en wanneer er zo’n groepje passeert ondervinden mijn klanten hier last van. Het is ook gevaarlijk voor voetgangers. Tot nu toe is er nog geen accident gebeurd, maar het is beter te voorkomen dan te genezen. Daarom vraag ik aan de stad maatregelen. Ik heb die jongeren er zelf al op aangesproken, maar tevergeefs. Ze trekken het zich niet aan of ze steken hun middelvinger op.”

“Een terechte vraag van Alain”, reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Bromfietsers moeten de verkeersregels respecteren en ze mogen de andere weggebruikers niet in gevaar brengen. De politie zal extra controles uitvoeren in de Gentstraat, maar ook op andere plaatsen.”