Uitbater gezocht voor horecazaak Leietheater Anthony Statius

19 januari 2019

11u02 0

De stad Deinze is op zoek naar een uitbater voor de horecazaak van cultuurcentrum Leietheater. Er is ruimte voor een bar, brasserie, grand café of restaurant. Iedereen kan een offerte indienen tot 28 februari om 12 uur.

Het cultuurcentrum van Deinze opent in het najaar de deuren. In het Leietheater is er plaats voor een horecazaak en het AGB van de stad Deinze is nu op zoek naar een enthousiaste uitbater. “De uitbating, op weekdagen en weekends, zowel overdag als ’s avonds, is voor een breed publiek en gebeurt onder de vorm van een concessieovereenkomst met een looptijd van 15 jaar”, klinkt het. “De effectieve uitbating kan ten vroegste aanvangen op 1 september en de inrichtingswerken kunnen in overleg gestart worden vanaf 1 juni.

Voor meer info kan je contact opnemen met Benoît Vanraes, directeur van het cultuurcentrum via 09/381.07.41 of cultuur@deinze.be. De concessieleidraad is beschikbaar tot 27 februari op www.leietheater.be.