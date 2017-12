Uitbater Game Mania sluit winkel in Georges Martensstraat 02u38 0

Game over voor Game Mania Deinze. De winkel in de Georges Martensstraat heeft voorgoed de deuren gesloten. De dichtstbijzijnde winkels vind je in Waregem en Gent.





Slecht nieuws voor de gamers in Deinze en omstreken. Game Mania heeft sinds Kerstmis geen vestiging meer in de Georges Martensstraat , jarenlang dé plaats bij uitstek om je nieuwe Playstation, Xbox of Wii te kopen.





"Deze winkel werd uitgebaat door een zelfstandig ondernemer, het was dus geen eigen vestiging", zegt marketing manager Tom Henderikx. "Het contract was afgelopen en de uitbater besliste om het niet meer te verlengen. Een spijtige zaak. Iedereen is welkom in de Game Mania-winkels in Waregem, Oudenaarde of in Gent Dampoort en Gent Brugsesteenweg. Je kan ook bestellen op onze nieuwe webshop. Voor alle duidelijkheid, internetverkoop heeft hier niets te maken met de stopzetting." Alle openstaande reserveringen worden overgezet naar Game Mania Gent, Brugsesteenweg 96. (ASD)