Twintig mobiele camera's in strijd tegen sluikstort aan glasbollen 22 juni 2018

Er komen in alle gemeenten van het Meetjesland en de streek rond Deinze camera's rond de glasbollen om het sluikstorten tegen te gaan.

Rond de glasbollen in onze gemeenten ligt al te vaak heel wat zwerfvuil en afval. Een doorn in het oog van de negentien gemeenten van afvalverzamelaar IVM, en daarom gaan ze er iets aan doen. "We starten een cameraproject op en willen op die manier het sluikstorten en probleem van zwerfvuil aanpakken", zegt IVM-voorzitter Koen Loete. "We zullen twintig mobiele camera's aankopen, zodat er minstens voor elke gemeente één camera beschikbaar is. Die zal in eerste instantie aan de glasbollen of containers komen, omdat er daar het vaakst problemen zijn met sluikstorten. Maar het zijn mobiele camera's, dus kunnen ze ook op andere plaatsen ingezet worden. Sluikstorten is een moeilijk te bestrijden probleem. We hopen dat cameratoezicht het gedrag van sommige mensen kan veranderen."





In september komt er een proefproject. Als de kinderziektes eruit zijn, worden de camera's in elk van de 19 IVM-gemeenten gezet. "We werken samen met de acht politiezones die achter dit project staan", zegt voorzitter Koen Loete.





"Wie betrapt wordt op sluikstorten, kan een GAS-boete krijgen. Die kan oplopen tot 300 euro. Wie blijft volharden, wordt vervolgd in de rechtbank. Of het probleem zich niet zal verleggen? We kunnen de camera's ook op minder zichtbare plaatsen zetten, dus het blijft uitkijken." (JSA)