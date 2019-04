Twiggy en Eddy trekken op woensdag 29 mei de stekker uit Den Inktpot Anthony Statius

03 april 2019

18u39 6 Deinze Twiggy De Lange (38) en Eddy Goethals (48) sluiten na vijftien jaar Den Inktpot in Astene. Hiermee verliest het dorp niet alleen haar enige krantenwinkel, maar ook een gezellige ontmoetingsplaats. “Het is tijd voor een nieuwe uitdaging, maar eerst wil ik tijd maken voor mijn gezin”, zegt Twiggy. Het pand komt te huur vanaf 29 mei.

Kranten, tijdschriften, sigaretten, snoep, wenskaarten of een aangename babbel bij een warm potje koffie. Al vijftien jaar komen Astenaren en andere passanten hiervoor naar Den Inktpot, de dagbladhandel in de Dorpsstraat 22 naast frituur ’t Zoutvat, in het hart van Astene. Twiggy De Lange was amper 23 jaar oud toen ze in januari 2005 het bestaande krantenwinkeltje overnam, maar ze herinnert het zich nog alsof het gisteren was. Het artikel uit Het Laatste Nieuws van bij de opening bewaart ze achter de kassa.

Droom

“Ik had al verschillende jobs in de verkoop gedaan, maar het was altijd mijn droom geweest om mijn eigen winkel uit te baten”, zegt Twiggy. “Ik leerde mijn toekomstige man Eddy kennen bij Esdic, het toeleveringsbedrijf van Volvo, waar hij nog steeds werkt en samen hebben we Den Inktpot overgenomen. Wij hebben dit altijd met hart en ziel gedaan en veel van onze klanten zijn ondertussen goede vrienden geworden. We hebben hier kinderen zien opgroeien tot volwassenen en helaas hebben we ook af en toe afscheid moeten nemen van oudere mensen. We mogen zeggen dat we vijftien jaar een vaste waarde zijn geweest in het dorp, maar nu is het tijd voor iets anders. Wat dat zal zijn, zal de toekomst uitwijzen, maar eerst en vooral gaan we tijd maken voor ons gezin.”

Meer levenskwaliteit

Twiggy en Eddy hebben twee jonge dochters Lore en Mira en die groeiden letterlijk op in de winkel. “Nu onze kindjes wat ouder worden, willen we hen graag de aandacht geven, die ze nodig hebben”, zegt Twiggy. “Den Inktpot is de voorbije vijftien jaar ons leven geweest: zes dagen op zeven, dertien uur per dag stonden wij paraat. Gelukkig heb ik altijd op mijn ouders kunnen rekenen. Eddy stond iedere dag klaar om de vroege uren op te vangen, en dat steeds in combinatie met zijn voltijdse job; het zijn er niet veel die dat kunnen. Maar het wordt te veel, we willen meer levenskwaliteit en daarom stoppen we ermee. Het is met pijn in het hart want Den Inktpot is ook altijd ons kindje geweest. Wat ik het meeste zal missen? Het sociaal contact.”

Twiggy en Eddy sluiten hun verhaal af, maar de kans zit er dik in dat iemand anders een nieuw hoofdstuk begint. “Er zijn kandidaten om het over te nemen”, zegt Twiggy. “We hopen dat Den Inktpot een vaste waarde kan blijven in Astene. De winkel blijft sowieso te huur als handelspand en voor meer info kan iedereen bij ons terecht tot woensdag 29 mei. Wie nog mooie wenskaarten op de kop wil tikken, kan hier alles aan halve prijs vinden. Het is de moment om het met een kaartje te zeggen”, besluit Twiggy.