Tweehonderd deelnemers op tweede tafeltennistornooi TTC Palaestra Anthony Statius

04 maart 2019

16u35 0 Deinze Met meer dan tweehonderd deelnemers was het tweede pingpongtornooi van TTC Palaestra afgelopen weekend het grootste van Oost-Vlaanderen. Dat zegt een trotse voorzitter Mario Boone.

“Naast spelers uit Vlaanderen kwam ook een Nederlandse delegatie naar Deinze afgezakt voor het tafeltennistornooi van TTC Palaestra”, aldus Mario Boone. “Zowel recreanten als competitiespelers, jeugd tot en met veteranen uit veertig verschillende clubs speelden in tien verschillende reeksen in totaal meer dan 500 wedstrijden in sportcomplex Palaestra.”

In de elitereeks ging de overwinning naar Marijn Waeyenbergh, een speler van Meteor Oudenaarde. Hij versloeg in de finale het jeugdig Gentse talent Anwar Koua (TTC Rooigem). Bij de allerjongsten was de overwinning voor thuisspeler Siebe Verschelden (TTC Palaestra) die het haalde van Nand Vynckier (TTC Wielsbeke-Leieland). Bij de oudere jeugd was de winst voor Sven Demol (TTC Rooigem) in de finale tegen Tom De Clercq (TTC Melsele). Lars De Nul van TTC Zele was de sterkste senior, voor Daan De Mulder van TTC Erembodegem. De seniorenreeks werd gewonnen door Carl Versteden (TTC Brugge) door in de finale Geert Van Nieuwenhysen (TTC Ninove) te verslaan.

Meer info op www.ttcpalaestra.be.