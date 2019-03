Tweede voorronde TomorrowBand in Brieljant Anthony Statius

26 maart 2019

09u56 0 Deinze Het muziekconcours TomorrowBand gaat op vrijdag 29 maart verder met de tweede voorronde in Jeugdhuis Brieljant. Op het podium strijden de bands Flying Rhinos (Deinze), Ponykamp (Gent) Mister Moon (Beveren) en Tien Ton Vuist (Oudenaarde) voor een finaleplaats op vrijdag 26 april.

Tijdens de eerste voorronde van TomorrowBand op vrijdag 8 maart werd de lat al onmiddellijk hoog gelegd. Van de eerste groep deelnemers konden Ventus en Robert. al een plekje voor de finale op vrijdag 26 april bemachtigen. Zij worden vergezeld van twee van de vier kandidaten, die door de jury zullen geselecteerd worden tijdens de tweede voorronde op vrijdag 29 maart.

De beste bands winnen een geldprijs en de winnaar mag daarbovenop optreden in het voorprogramma op één van de clubconcerten die het Leietheater in de toekomst zal organiseren. De voorrondes en finale van TomorrowBand starten telkens om 19.30 uur en de toegang is gratis.