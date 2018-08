Tweede veldslag met kajaks aan Astene Sas 30 augustus 2018

02u31 0 Deinze De Deinse Kajak Club houdt op zondag 2 september de tweede Battle of Astene Sas. "Verschillende teams nemen het tegen elkaar op tijdens proeven zoals sprint, touwtrekken en steekspel", zegt organisator Arno Corijn.

Net zoals vorig jaar wordt de Leie ter hoogte van Astene Sas komende zondag even het slagveld van de Battle of Astene Sas.





"Met deze veldslag op de Leie willen we onze Deinse Kajak Club bekend maken bij de Deinzenaar", zegt organisator Arno Corijn. "Iedereen kan het die dag tegen elkaar opnemen in de strijd om de beker. Per boot zijn er telkens zes deelnemers van minimum tien jaar. Er is een jeugdklassement en een hoofdklassement en elke ploeg krijgt een stuurman van onze club."





Touwtrekken

"De wedstrijd begint met een sprintproef van 700 meter. Daarna zullen telkens twee teams het drie keer tegen elkaar opnemen tijdens een spelletje touwtrekken. In de derde proef testen we de behendigheid met een uitgezet parcours op het water en als vierde en laatste proef hebben we ons steekspel, waarbij een persoon achteraan de boot op een platform staat en de andere kapitein van de kajak moet proberen stoten."





Parkeren

De eerste race begint om 10.30 uur. Parkeren kan aan de overkant van de Leie. Voor meer informatie kan je een e-mail sturen naar battle@deinsekajakclub.be of surfen naar de website www.deinsekajakclub.be.





(ASD)