Tweede Jazzy Sunday met Stefan Bracaval QU4RTET Anthony Statius

12 januari 2019

11u40 0 Deinze VtbKultuur nodigt op zondag 13 januari het Stefan Bracaval QU4RTET uit voor de Jazzy Sunday-concertenreeks.

Dominique Vantomme, Mattias Vanhoecke en Joren Blancquaert programmeren in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 opnieuw vier jazzconcerten in de kelder van de bibliotheek op de Markt. Dominique en Mattias hebben een sterke band met Deinze en hebben hun strepen in de jazzmuziek al ruim bewezen. Zij zoeken een mooi aanbod uit om het Deinse publiek te laten kennismaken met een breed perspectief van de jazzmuziek. Dit kan gaan van vocale jazz tot instrumentale be-bop.

Op zondag 13 januari is het de beurt aan het Stefan Bracaval QU4RTET. Jazzfluitist Stefan Bracaval genoot een opleiding in klassieke muziek en studeerde in 1990 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Al op jonge leeftijd werd hij gefascineerd door de vrijheid en creativiteit van improvisatie en hij besluit om zijn zoektocht in jazz voort te zetten. Als jazzfluitist is hij autodidact. Recentelijke lanceerde hij zijn nieuwe Stefan Bracaval QU4RTET met Hans Van Oost op gitaar, Hendrik Vanattenhoven op contrabas en Matthias De Waele op drums.

“De voorgaande edities waren steeds gratis”, zegt Joren. “De concerten moeten zeker laagdrempelig blijven, maar we willen deze activiteit ook financieel gezond houden en comfortabel houden voor zowel de artiest als het publiek. Daarom vragen we vanaf dit jaar een toegangsprijs van 5 euro aan de bezoeker. Er zijn maximum 100 plaatsen beschikbaar en er kan niet op voorhand gereserveerd worden.”

De deuren openen om 16 uur en het concert start om 17 uur. Meer info via https://www.vtbkultuur.be/deinze/nieuws/jazzy-sunday-2018-2019 en de Facebookpagina https://www.facebook.com/JazzySundayDeinze/.