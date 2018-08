Tweede dartsmarathon brengt 4.500 euro op 09 augustus 2018

02u25 0

Zultenaar Nick Minjauw heeft met zijn tweede dartsmarathon in café 't Postje 4.500 euro ingezameld. De dierenvriend schonk het bedrag integraal aan de vzw Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Hiermee heeft hij het bedrag van 4.250 euro van vorig jaar kunnen overtreffen. In het weekend van 15, 16 en 17 juni speelde Nick vijftig uur onafgebroken darts. Daarnaast werd er een ontbijt, een wandeltocht, een big party, een aperitiefconcert en een een kindernamiddag georganiseerd.





"Vorig jaar hebben we de hond Mikey geadopteerd en we hebben een nieuw hondje, een dwergkees die luistert naar de naam Bizou, meegebracht uit het asiel", zegt Nick. "Die mensen staan dag in dag uit paraat om verloren gelopen, verwaarloosde en in beslag genomen dieren op te vangen en de nodige zorgen toe te dienen."





(ASD)