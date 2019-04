Twee werfinbraken op één nacht: dieven gaan aan de haal met werkmateriaal JDG

13 april 2019

16u34 4 Deinze Dieven sloegen in de nacht van woensdag op donderdag tweemaal toe op het grondgebied van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Het gaat in beide gevallen om een werfinbraak.

Het eerste incident vond plaats langs de Grote Steenweg in Zulte. De daders wisten twee slotvaste containers open te breken én gingen aan de haal met werkmateriaal. Zo stalen ze onder andere slijpmachines, zagen en pompen. Ook langs de Gaversesteenweg in Deinze sloegen dieven toe. Net zoals in Zulte wisten de daders een container open te breken én gingen ze daarna met het werkmateriaal aan de haal.