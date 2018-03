Twee verdienstelijke Deinzenaren gehuldigd 13 maart 2018

02u50 0

De stad Deinze is twee verdienstelijke inwoners rijker. Peter Degadt en Bert Hoogewijs werden naar aanleiding van hun pensioen door het stadsbestuur gehuldig in Leiespiegel. Peter Degadt was sinds 2007 gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, een netwerk dat zorgorganisaties groepeert. Professor Bert Hoogewijs was sinds 2004 algemeen directeur van Hogeschool Gent. Beide heren kregen van burgemeester Jan Vermeulen een litho van 'The book of hours'.





(ASD)