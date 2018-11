Twee personen proberen in te breken met list: ze vroegen om toilet te gebruiken Jeffrey Dujardin

30 november 2018

In de Damstraat in Deinze probeerden vrijdagmiddag rond 11.30 uur twee verdachten in te breken via een list. Twee daders belden aan bij de slachtoffers met de vraag om het toilet te mogen gebruiken. Eén van de verdachten probeerde naar boven te gaan. Dit werd opgemerkt door de eigenaars van de woning, de daders namen de vlucht met hun voertuig. BIN Hoevepark en BIN ABC werden opgestart.