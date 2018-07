Twee op drie zelfstandigen hebben werk en privé in balans 26 juli 2018

02u39 0

Goed twee derde van de zelfstandigen in Oost-Vlaanderen zijn best tevreden over hun werk-privébalans. De factoren die de tevredenheid voeden zijn dat ze hun werkuren zelf kunnen regelen en dat ze iets doen wat ze graag doen. Oost-Vlamingen zonder werknemers zijn trouwens meer tevreden dan die met. Dat blijkt allemaal uit een grootschalig onderzoek van sociaal verzekeringsfonds Acerta bij 2.559 zelfstandigen. "Toch is het - uiteraard - niet allemaal rozengeur en maneschijn", relativeert Koenraad De Lathouwer, Manager Starters en Zelfstandigen ook meteen. "Er zijn ook nog altijd veel zelfstandigen die van zichzelf moeten vaststellen dat ze meer uren doen dan goed is voor de juiste balans werk-privé. Financiële zorgen zijn ook een pretbederver. En de extra administratie die bij het zelfstandigenstatuut komt kijken, is nog zo een niet te onderschatten minpunt." (TVR)