Twee lichtgewonden bij ongeval op Kortrijksesteenweg Jeffrey Dujardin

26 februari 2019

17u31 0

Op de Kortrijksesteenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeval gebeurd tussen drie wagens ter hoogte van de tijdelijke verkeerslichten aan de werkzaamheden. Twee voertuigen stonden in de richting van Zulte stil voor deze lichten toen zij achteraan werden aangereden door een derde wagen. De bestuurder van het aanrijdende voertuig, een 73-jarige man, en de bestuurster van de middelste wagen, een 31-jarige vrouw, raakten lichtgewond.