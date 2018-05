Twee lichtgewonden bij aanrijding 29 mei 2018

Een 43-jarige vrouw en haar 16-jarige passagier zijn vrijdagavond rond 19 uur lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Gentsesteenweg met de Gampelaeredreef in Deinze. De vrouw botste er tegen de wagen van een 30-jarige man die in het midden op het kruispunt stil stond. De man moest er remmen voor zijn voorligger toen hij de voorsorteerstrook van de Gentsesteenweg verliet en insloeg in de Gampelaeredreef. (JEW)