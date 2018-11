Twee lichtgewonden bij aanrijding op Leernsesteenweg Jeffrey Dujardin

19 november 2018

Op de Leernsesteenweg in Deinze zijn zondag om 17.30 uur twee auto’s op elkaar gebotst. Een 20-jarige bestuurder stond stil op de rijbaan om links de Della Failledreef in te rijden. Terwijl hij wachtte om de straat in te slaan, werd hij achteraan aangereden door een 24-jarige autobestuurder. Beide bestuurders raakten bij het ongeval lichtgewond.