Twee kinderen gewond na dubbel ongeval 29 mei 2018

Twee kinderen van zeven en negen jaar oud zijn vrijdagnamiddag lichtgewond geraakt bij twee verkeersongevallen in de Volhardingslaan in Deinze. Bij een van die ongevallen legde een vrouw een positieve ademtest af.





Rond 15.15 uur reed ging het ter hoogte van het kruispunt met de Legestraat een eerste keer mis. Een 32-jarige bestuurder wilde met zijn wagen vanuit de Legestraat de Volhardingslaan indraaien. Daarbij zag hij een 9-jarige fietser niet. Het kind kwam ten val en had zich pijn gedaan. Tien minuten later was het in diezelfde Volhardingslaan opnieuw prijs. Deze keer wilde een 36-jarige vrouw met haar wagen de rijbaan dwarsen. Bij dat manoeuvre botste ze tegen de wagen van een 56-jarige vrouw. Bij dat ongeval liepen beide bestuurders en ook een zevenjarige passagier lichte verwondingen op. De 36-jarige vrouw legde ook nog eens een positieve ademtest af. Ze moest haar rijbewijs afgeven en zal zich in de politierechtbank moeten verantwoorden. Ze riskeert een rijverbod. (JEW)